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Надзвичайні новини

На дачах у Горішніх Плавнях сталася пожежа

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 541

 

Ніхто не постраждав

6 вересня о 13.34 на території садового товариства у Горішніх Плавнях сталася пожежа, повідомляє пресслужба ДСНС.

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу вдалося локалізувати о 14.34, а о 16.00  - ліквідувати.

Вогонь знищив 100 кв.м. шиферної покрівлі, насосну станцію, мотоблок, морозильну камеру, пошкодив 100 кв. м. внутрішнього оздоблення стін, металеві двері. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.

До гасіння залучалися 6 чоловік особового складу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа Горішні Плавні
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