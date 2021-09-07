На дачах у Горішніх Плавнях сталася пожежа

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6 вересня о 13.34 на території садового товариства у Горішніх Плавнях сталася пожежа, повідомляє пресслужба ДСНС.

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу вдалося локалізувати о 14.34, а о 16.00 - ліквідувати.

Вогонь знищив 100 кв.м. шиферної покрівлі, насосну станцію, мотоблок, морозильну камеру, пошкодив 100 кв. м. внутрішнього оздоблення стін, металеві двері. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.

До гасіння залучалися 6 чоловік особового складу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.