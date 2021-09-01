У Кременчуці зареєстрували 6 випадків коронавірусу: серед них немовля

Сьогодні, 23:26 Переглядів: 74

Сьогодні, 1 вересня, в Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 4 жінки віком від 52 до 71 років, 51-річний чоловік та 11-місячне немовля. Четверо з них перебувають на амбулаторному лікуванні, а двоє - в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 24 пацієнта. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужав один пацієнт.

Всього від початку пандемії у мусті зареєстрували 9 518 випадків хвороби: одужало 9185 кременчужан, а померло 275.