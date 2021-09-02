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Кременчук, Полтавщина

Полтавщина першою в Україні перходить на е-лікарняні

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1

 

Електронні лікарняні заровадили вже 98 зі 100 комунальних медичних закладів області

Полтавщина першою в Україні переходить на електронні лікарняні: їх запровадили вже у 98 комунальних медичних закладах зі 100. Про це 1 вересня повідомив у своєму Telegram-каналі голова Полтавсько ОДА Олег Синєгубов.

За словами пана Синєгубова, впровадження цього проєкту суттєво зекономить бюджетні кошти, зменшить корупційні ризики під час видачі необґрунтованих листків тимчасової непрацездатності та спростить страхові виплати.

Два медичні заклади продовжать формувати паперові листки непрацездатності до кінця перехідного періоду, який спливає 1 жовтня. Це - Обласний центр терапії залежностей та Обласний заклад з надання психіатричної допомоги.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: е-лікарняні цифровізація
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