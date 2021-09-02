Керівник Кременчуцької колонії виплачував водієві зарплату, поки той перебував за кордоном

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 928

Працівники ДБР повідомили про підозру одному з керівників Кременчуцької виховної колонії, який «прикривав» свого підлеглого, поки той декілька місяців не приходив на роботу.

Один із керівників виправного закладу знаючи, що його підлеглий перебуває за кордоном, вносив неправдиві відомості до табеля обліку робочого часу. Було задокументовано декілька подібних епізодів.

Посадовець колонії підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

За інформацією Телеграфа, підозру повідомили начальнику Кременчуцької виховної колонії Олександру Сайку.