У Кременчуці стартує турнір Energy cup fora 2021

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5 вересня у Кременчуці стартує турнір з тенісу Energy cup fora 2021. Змагання відбудуться в два етапи.

1 етап - 5 вересня. Змагання в групах (4 групи по 4 гравці). Групи будуть формуватися за таким принципом: група «А» - гравці суперліги; група «В» - гравці вищої ліги; група «С» - гравці першої ліги; група «D» - представники спортклубу «Нафтохімік». Ігри в групах за коловою системою без фори.

Гравці, які займуть 1-2 місця в групах, виходять до чвертьфіналу, де розіграють 1-8 місця.

2 етап - 12 вересня. Чвертьфінали, півфінали, фінал. В чвертьфіналах грають переможці груп «А» - «В» та «С» - «D». Гравці групи «А» грають з гравцями групи «В» з форою -15/+15; з гравцями групи «С» 0/+30; з гравцями групи

«D» -15/+30. Гравці групи «В» з гравцями групи «С» -15/+15 ; з гравцями групи «D» 0/+30. Гравці групи «С» з гравцями групи «D» -15/+15. Фора не підлягає обговоренню! Всі матчі, крім фіналу, та гри за 3-є місце пройдуть за формулою: один повний сет. Фінал та гра за 3-є місце: два повні сети. За рахунку 1:1 - тайбрейк до 10-ти. Призовий фонд: 1-е місце - 10 000 грн. 2-е - 5 000 грн. 3-є - 3 000 грн. 4-е - 2 000 грн. Місця з 5-го по 8-ме - заохочувальні призи.