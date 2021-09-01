Як курсанти льотного коледжу піднімалися у небо на вертольотах... разом з кореспондентами ТЪ

Сьогодні, 19:57 Переглядів: 29

1 вересня у нас була змога потрапити на аеродром КЛК, подивитися, як там все влаштовано та як майбутні пілоти проводять свої перші години у небі













































































Фото: Артем Коваленко

1 вересня у кореспондентів «Кременчуцького Телеграфа» була змога потрапити на аеродром Кременчуцького льотного коледжу ХНУВС, побачити, як курсанти-пілоти практикуються у керуванні вертольотами та «заробляють» свої перші години у небі, а також піднятися у повітря разом з ними.

У «бойовій готовності» на аеродромі зараз 5 вертольотів Мі-2

Варто зазначити, що у той час, коли льотний коледж підпорядковувався Міністерству освіти і науки України, мали змогу налітати необхідну кількість годин та отримати свідоцтво пілотів тільки ті курсанти, які могли заплатити за практичне навчання. А сума ця немаленька – 1 млн грн на кожного майбутнього пілота. Коли КЛК перейшов у структуру Міністерства внутрішніх справ і почав підпорядковуватися ХНУВСу, 2 роки курсанти не мали змоги літати, поки оформлювалися необхідні документи. Але зараз на польоти вже є зелене світло, і якщо випускник у подальшому піде на службу у підрозділ МВС, за його навчальні польоти заплатить держава.

Курсант-пілот Нікіта Живиця вже налітав 31 годину 40 хвилин з необхідних 45, він буде працювати в структурі Міністерства внутрішніх справ на вертольотах Airbus H145. Хлопець – з династії пілотів, таку ж професію обрали його батько і брат.

- Тому в мене в крові це є, - пояснює Нікіта. – Коли сюди прийшов, в мене вже були знання, батько мені завжди допомагав в цьому, брат теж. Перший самостійний політ у мене був на 17 годині, я його вже зробив. Не можу сказати, що було страшно, було захоплююче! Тому що ти сам повністю керуєш літальним апаратом, відчуваєш ейфорію. Було дуже гарно!

Юрій Рубаник, пілот-інструктор, розповів TЪ, що зараз 7 курсантів-пілотів 4 курсу освоюють польоти на гелікоптерах.

- Я відповідаю за цих хлопців, адже мені їх довірили їхні батьки, - каже Юрій Рубаник. - Курсанти мають повернутися на землю цілі та неушкоджені. Вони щасливі, коли вперше сідають у кабіну вертольота! І наше завдання – навчити їх всьому необхідному, щоб такими ж щасливими вони закінчили своє навчання. І хотілося б, щоб їхні крила далі рости та міцнішали, а ми щоб могли пишатися нашими випускниками і говорити: це наші колишні курсанти, які літають командирами і виконують складні завдання.

У коледжі хлопці налітають 45 годин на гелікоптері Мі-2 і отримають свідоцтва приватних пілотів PPL (якщо по-простому, це пілот-любитель). І лише коли в них буде 145 годин нальоту, вони зможуть одержати свідоцтво комерційного пілота CPL (або, іншими словами, професійне).

За словами директора льотного коледжу Руслана Яковлєва, уже в наступному році курсанти-пілоти почнуть літати вже на другому курсі – і їхня програма підготовки включатиме 145 годин нальоту, а отже після випуску вони матимуть свідоцтва професійних пілотів. Також він додав, що у рамках підписаного контракту з Францією навчальний заклад очікує надходження вертольотів Airbus Н125. І ті майбутні пілоти, які працюватимуть на цих повітряних суднах у прикордонній службі, під час навчання певну кількість годин літатимуть як на Мі-2, так і на Airbus.

І особисто від себе розповім, що сьогодні авторка цього матеріалу вперше піднялась у небо на вертольоті, і це були круті відчуття! Слухаючи шум ґвинта гелікоптера та розглядаючи з кабіни пейзажі Кременчука, я зрозуміла хлопців, які прагнуть стати пілотами і підкорити небо. І хоч це вимагає кропіткої праці та неабиякої уваги, це безумовно цікава робота, на якій не буде часу нудьгувати.