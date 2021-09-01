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В кінці робочого дня: 1 Вересня - свято не для всіх

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 478

 

А ви своїх відвели до школи?

Сьогодні, 1 вересня, діти повернулись за парти після літніх канікул. Соцмережі з такого приводу вибухнули мемами. ТЪ зібрав для вас найкращі.

Що кременчужани пам'ятають зі шкільної програми: перевір себе
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Автор: Руслана Горгола
Теги: 1 вересня День знань первый звонок школа приколи
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