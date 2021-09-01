МОЗ не рекомендує робити дітям манту щороку

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 328

Регулярне проведення діагностики вважають недоцільним як з економічної, так і з медичної точки зору

Раніше в Україні пробу Манту щороку робили всім дітям. Так вивчали стан інфікованості збудником туберкульозу — мікобактерією, або бацилою Коха.

Тепер проведення проби Манту не рекомендується всім: подібна діагностика дітей, які не належать до груп ризику, недоцільна як із медичної, так і з економічної точки зору. Водночас, пробу Манту проводять перед щепленням БЦЖ дітям, старшим за два місяці. Щеплення здійснюється, якщо результат проби Манту був негативним.

Згідно із сучасними рекомендаціями, пробу Манту варто обов’язково проводити для дорослих і дітей, які мають такі чинники ризику розвитку туберкульозу, як:

контакт з особою, хворою на туберкульоз із бактеріовиділенням;

ВІЛ-інфекція; потреба в трансплантації органів або кісткового мозку;

силікоз (захворювання людини, яке виникає при тривалому вдиханні шахтного пилу, що містить вільний діоксид силіцію).

Позитивна проба Манту не завжди є доказом інфікування туберкульозом. З отриманими результатами варто звернутися до сімейного лікаря або педіатра чи терапевта. Вас проконсультують та за необхідності скерують до фтизіатра.