Кременчуцький хокеїст відзначився за збірну на міжнародному турнірі

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 299

У Броварах відбувся міжнародний турнір у якому змагалася збірна України U20. У першому матчі наша збірна поразки від юніорської команди Білорусі - 3:5, у "жовто-блакитних" відзначився кременчужанин Гліб Варава.

Молодіжна збірна України поступилась ровесникам із Угорщини та завершила виступ на третьому місці на міжнародному турнірі в Броварах.

Україна U20 – Угорщина U20 – 4:6 (1:2; 3:1; 0:3)

Шайби: 1:0 Бородай (Ткач), 06:24; 1:1 Тот (Маттясовські, Галайда), 11:42; 1:2 Ортенські (Маттясовські, Добмаєр), 19:07; 2:2 Гребеник (Сімчук), 24:57; 3:2 Бородай (Філімонов), 29:27; 4:2 Варава (Сімчук, Гончаренко), 32:32; 4:3 Галайда (Шлекманн, Ортенські), 38:03; 4:4 Каролі (Чоллак), 42:44; 4:5 Міхалік (Немет), 43:18; 4:6 Шлекманн (Ортенські), 58:30.

Перший період пройшов доволі рівно. На сьомій хвилині протистояння Денис Бородай відкрив рахунок завдяки влучній передачі Гліба Ткача. На це угорці відповіли голом авторства Тамаша Тота. Попри сильний супротив, піти на перерву лідерами українцям на вдалось – на заключній хвилині ігрового відрізку Тамаш Ортенські вивів угорців уперед.

Уже в другому періоді підопічні Олександра Бобкіна зуміли сповна поквитатись за пропущені шайби. Після повернення на лід першим закинув Артем Гребеник, після чого, Бородай оформив дубль і повернув Україні лідерство. Третій гол підряд збірній України приніс Гліб Варава та створив гандикап у два снаряди – 4:2 на користь українських гравців. Незважаючи на переможний темп, який задали «синьо-жовті», під кінець 20-хвилинки вони все ж таки пропустили – Жомбор Галайда скоротив відставання.

А от заключний ігровий відрізок видався невдалим для України. Українські хокеїсти пропустили одразу три шайби у свої ворота. При цьому не змогли реалізувати жодного моменту біля володінь суперника. Після напруженого періоду обидві команди вже не стримували емоцій, що вилилось у бійку з вісьмома вилученнями за 14 секунд до завершення матчу. Коли пристрасті на льоду вщухли, опоненти повернулись до гри, але це вже не вплинуло на фінальний рахунок зустрічі – 6:4 на користь Угорщини.

Так, юніорська збірна Білорусі виграла «золото», здобувши дві звитяги в Броварах, угорці, обігравши Україну стали другими, а українці завершили виступ на третьому місці, програвши у двох матчах.