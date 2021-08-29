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Кременчук, Культура, Кременчуг, Афіша

3-го вересня у міській бібліотеці презентуватимуть детектив Аліси Гаврильченко

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 206

 

«Нерозважний корольок» – це дебютний роман кременчужанки, виданий київським видавництвом «Темпора»

3-го вересня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбудеться презентація детективу Аліси Гаврильченко «Нерозважний корольок».

Коли: з 17.00 до 18.00.

Де: вул. Соборна, 11.

Аліса Гаврильченко – письменниця за покликанням, редакторка за фахом, фіналістка конкурсу «Гранослов-2020». З 2013 року веде літературний сайт СТОС. Останнім часом пише гостросюжетну прозу, включаючи історично-пригодницькі повісті, трилери і детективи. «Нерозважний корольок» – дебютний роман, виданий київським видавництвом «Темпора», - йдеться в афіші, наданій бібліотекою.

Про що роман?

Серпень 2015-го, Кременчук. Марго Перехрист, яка ще нещодавно покинула таку звичну й комфортну роботу в банку та вступила до лав новоствореної патрульної поліції, стикається з неприйняттям і глузуванням колег ‒ і все через її фото з відпустки, які хтось надіслав журналістам. І тепер її служба опиняється підвішеною на волосині. Але ж це ганьба для онучки місцевої міліцейської легенди! Тож тепер, щоб довести всім, а головне ‒ собі, що вона чогось варта, Марго візьметься за розслідування дивного вбивства, що саме в ці дні сталося в одному з сонних кременчуцьких будинків...

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Автор: Катерина Турубара
Теги: презентация книга детектив библиотека
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