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Кременчук

Через Кременчук пройшла колона МБАК серед яких був колишній полонений Богдан Головаш

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 528

 

Над Крюківським мостом підняли прапор Військово-морських сил

Колона малих броньованих артелерійських катерів (МБАК) та допоміжних суден, 27 серпня, пройшла через Кременчук. Вони поверталися до пункту постійної дислокації після параду до 30-річчя Незалежності України у Києві. Про це на своїй сторінці повідомив голова ГО «Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО», екскерівник Кременчуцького військового ліцею Володимир Поляков.

- Очолював кільватерну колону - МБАК "Бердянськ", випускник Кременчуцького військового ліцею, старший лейтенант Богдан Головаш. На жаль, дуже важкий фарватер не дав можливості Богдану вийти на палубу. Але ми знали, що він поряд. І батьки, які підняли Військово-морський прапор на Крюківському мосту, теж знали, що син їх бачить. Ми пишаємося Вами, випускники Кременчуцького військового ліцею! Богдане - сім футів тобі під кілем! Слава Україні!, - написав Володимир Поляков. 


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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Володимир Поляков
Теги: катер Бердянськ парад День Незалежності Богдан Головаш
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