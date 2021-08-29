Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Кременчук

Де відключатимуть світло 30 серпня: адреси

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 558

 

Причина відключень - проведення планових ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 30 серпня ‎в Кременчуці відбудуться планові відключення електроенергії. Пов'язано це з проведенням ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова, 6а;
  • вул. Манагарова, 30;
  • вул. Східна;
  • вул. Республіканська, 1-74;
  • вул. Виноградна;
  • вул. Художня;
  • вул. Тупікова;
  • вул. Єгорова;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Насосна;
  • вул. Франка;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Троїцька, 31, 33а, 37/49, 40, 40а;
  • вул. 29 Вересня, 13;
  • вул. Софіївська, 7-28;
  • вул. Академіка Маслова, 34;
  • пров. Насосний;
  • пров. Крюківський;
  • пров. Ушинського;
  • пров. Декабристів.
1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх