Де відключатимуть світло 30 серпня: адреси

Причина відключень - проведення планових ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 30 серпня в Кременчуці відбудуться планові відключення електроенергії. Пов'язано це з проведенням ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова, 6а;
- вул. Манагарова, 30;
- вул. Східна;
- вул. Республіканська, 1-74;
- вул. Виноградна;
- вул. Художня;
- вул. Тупікова;
- вул. Єгорова;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Насосна;
- вул. Франка;
- вул. Революціонерів;
- вул. Троїцька, 31, 33а, 37/49, 40, 40а;
- вул. 29 Вересня, 13;
- вул. Софіївська, 7-28;
- вул. Академіка Маслова, 34;
- пров. Насосний;
- пров. Крюківський;
- пров. Ушинського;
- пров. Декабристів.