Де відключатимуть світло 30 серпня: адреси

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 558

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 30 серпня ‎в Кременчуці відбудуться планові відключення електроенергії. Пов'язано це з проведенням ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами: