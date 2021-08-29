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В суботу 990 кременчужан зробили щеплення від COVID-19

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 401

 

На даний момент повний курс вакцинації пройшли 28 216 мешканців міста

28 серпня в Центрах вакцинації населення від COVID-19 бригади КНМП «‎Центр первинної медико-санітарної допомоги N1,2,3»‎ щеплення отримали 743 мешканця міста.

Ще 247 осіб вакцинувалися в пунктах щеплення. Всьго протягом суботи вакцину отримали 990 осіб, з них першу дозу - 522 громадянина, а другу - 468.

Від початку вакцинальної кампанії 42 797 кременчужан щепилися однією дозою, 28 216 отримали по дві дози вакцини.

В Центрах вакцинації продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac, Moderna та AstraZeneca.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: щеплення вакциниація COVID-19
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