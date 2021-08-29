З 28 серпня «Укрпошта» повністю переходить на прийом е-паспортів для проведення операцій‎

Водночас при прийомі або виплаті грошових переказів на суми від 5 000 гривень можуть попросити надати оригінал документу
З 28 серпня «Укрпошта» повністю перейшла на прийом документів в електронному форматі для проведення операцій, повідомляє офіційний сайт поштового оператора.
Раніше Укрпошта приймала е-документи в «Дії» лише для видачі відправлень та грошових переказів. Відтепер для отриманні поштових відправлень, оформлення чи отримання поштових переказів, сплати платежів, отримання пенсій та грошових допомог у відділеннях «Укрпошти» клієнт може засвідчити особу також за допомогою е-паспорту або е-паспорту для виїзду за кордон в мобільному застосунку «Дія».
Водночас, для здійснення деяких операцій паперові документи все ще необхідні. Працівник поштового відділення має запросити у клієнта паперові оригінали документів, що містять ідентифікаційні дані документа клієнта, з метою створення паперової копії при:
У разі проведення операції на загальну суму від 30 000 гривень клієнту додатково надається для заповнення опитувальник. У разі приймання переказу на суму 400 000 гривень або більше до опитувальника необхідно додати копії документів, що підтверджують джерела походження коштів.