Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Надзвичайні новини, Полтавщина

ДТП у Полтаві: 25-річний мотоцикліст збив велосипедиста

Сьогодні, 12:43 Переглядів: 201

 

47-річний власник велосипеда живий, але отримав тілесні ушкодження

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 серпня близько 20.00, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області. Біля пішохідного переходу по вулиці Соборності, 66 25-річний водій мотоцикла Honda допустив зіткнення з велосипедистом.

47-річний велосипедист отримав тілесні ушкодження. 

 

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості  тілесне ушкодження).

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: поліція ДТП велосипед мотоцикл
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх