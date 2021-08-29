ДТП у Полтаві: 25-річний мотоцикліст збив велосипедиста

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 серпня близько 20.00, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області. Біля пішохідного переходу по вулиці Соборності, 66 25-річний водій мотоцикла Honda допустив зіткнення з велосипедистом.

47-річний велосипедист отримав тілесні ушкодження.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).