Пожежа на Троїцькій: згоріли 4 електрощитові, дроти та лічільники

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 777

За попередніми даними, трагедія сталася внаслідок неправильного втручання в електромережу

29 серпня о 6.53 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в 5-ти поверховомуу будинку по вулиці Троїцькій, що в Автозаводському районі. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, горіли міжповерхові розподільчі електрощити.

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу о 7.34. На цей час згоріло 48 електричних автоматів, 200 погонних метрів дротів, 16 електролічільників та по 100 погонних метрів дротів, які забезпечували мешканців інтернетом та кабельним телебаченням. Закопчено 45 м² стін з 2 по 5 поверх.

Обставини виникнення пожежі встановлюються, проте в соцмережах шириться інформація, що причиною стало неправильне підключення до електричної мережі.