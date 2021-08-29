Пожежа на Троїцькій: згоріли 4 електрощитові, дроти та лічільники

29 серпня о 6.53 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в 5-ти поверховомуу будинку по вулиці Троїцькій, що в Автозаводському районі. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, горіли міжповерхові розподільчі електрощити.
Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу о 7.34. На цей час згоріло 48 електричних автоматів, 200 погонних метрів дротів, 16 електролічільників та по 100 погонних метрів дротів, які забезпечували мешканців інтернетом та кабельним телебаченням. Закопчено 45 м² стін з 2 по 5 поверх.
Обставини виникнення пожежі встановлюються, проте в соцмережах шириться інформація, що причиною стало неправильне підключення до електричної мережі.