Квітами та салютом вшанували у Кременчуці загиблих воїнів

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 580

29 серпня у Кременчуці вшанували пам'ять захисників України. Цього дня громада міста традиційно зібралася біля пам’ятного знаку в парку «Ювілейний», встановленого тут на честь учасників АТО, які віддали свої життя заради вільної України.

У цей день вже сьомий рік поспіль в Україні вшановують пам'ять учасників АТО, які назавжди залишилися в Іловайському котлі. За офіційною статистикою, внаслідок несподіваного прицільного обстрілу з боку агресора під Іловайськом загинули 366 українських військових, серед них 11 наших земляків. 429 воїнів отримали поранення, 300 - потрапили в полон бойовиків, ще 24 - пропали без вісті. Це були справжні патріоти України, які за покликом серця пішли боронити рідну землю від ворога.

Перед громадою виступили Ірина Митрофанова - волонтер, медик, народний Герой України та Григорій Мілітинський - лейтенант, службовець 196 батальйонно-тактичної групи.

На знак вічної поваги до подвигу захисників України військовослужбовці Кременчуцької артилерійської реактивної бригади та Кременчуцького батальйону Національної гвардії України пройшли військовим маршем, пролунали залпи військового салюту. До підніжжя пам’ятного знаку «Героям АТО» учасники заходу поклали живі квіти.