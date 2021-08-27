Авто, ремонти та відпочинок: за рік Ferrexpo витратить близько 12 млн грн на розвиток Пришибської ТГ

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 290

На розвиток Пришибської тергромади та її закладів освіти підприємства групи Ferrexpo направили уже не один мільйон гривень. Цього року фінансова допомога складе близько 12 млн грн згідно з договорами про соціальне партнерство та соціальні ініціативи щодо підтримки територіальної громади.

Наприклад, цього тижня, 25 серпня, Директор комерційний Єристівського ГЗК Віктор Міщенко вручив голові Пришибської ТГ Валентині Городянко ключі від нового Renault Duster, який використовуватимуть для медичних потреб. Вартість придбання близько 700 тис. грн. На ньому сімейний лікар зможе оперативно виїжджати на виклики до пацієнтів, які живуть за 14-20 км від Пришибу. Лікарка займається і вакцинацією населення і зараз авто як ніколи стане у нагоді. Дівчина має водійські права, тож сама кермуватиме автівкою.

- Раніше, щоб відвідати своїх пацієнтів, а їх понад 350 осіб і це переважно люди похилого віку, що не можуть самостійно приїхати до Пришибської амбулаторії, мені доводилося просити транспорт у голови ОТГ. Частіше ніж раз на тиждень це рідко коли виходило. Тому люди були змушені чекати. Або шукали спосіб, як дістатися до нашого ФАПу чи мене забрати. Тепер же я зможу оперативніше приїздити до тамтешніх ФАПів та додому до жителів навколишніх сіл, які потребують медичної допомоги. Медичні послуги надаємо усім, навіть тим, хто ще не підписав декларацію з лікарем. Дякую нашим меценатам за машину, - радіє лікарка загальної практики, сімейна лікарка Пришибської амбулаторії Олена Малецька.

Чимало уваги ЄГЗК приділяє і покращенню матеріально-технічної бази загальноосвітньої школи у Пришибі, що є опорним навчальним закладом, в якому наразі освіту здобувають близько 100 учнів із сусідніх населених пунктів, а загалом - майже 180.

Підприємство взяло участь у співфінансуванні проєкту з реконструкції школи (капремонт даху, заміна вікон, зовнішнє утеплення стін будівлі), побудувало новий стадіон із тренажерною зоною, подарувало шкільний автобус. Також компанія Ferrexpo регулярно виділяє кошти на оновлення кабінетів та їхнє оснащення, зокрема сучасним мультимедійним обладнанням. Цього літа свій вигляд повністю змінила їдальня – там підготували й пофарбували стіни, замість пластикових панелей зробили підвісну стелю, проклали нову мережу освітлення й змонтували сучасні енергоощадні LED-світильники, замінили двері тощо. На це пішло близько 300 тис. грн.

- У їдальні стало набагато затишніше, світліше, - розповіла голова Пришибської ТГ Валентина Городянко. - Варто зазначити, що підприємство допомагає не лише ремонти роботи, а й надає фінансову допомогу на оздоровлення наших дітей. Кошти на це виділялися і в попередні роки.

Під час літніх канікул 19 учнів 8-11-х класів Пришибської школи протягом 16 днів відпочивали в таборі «Арт-Фест Одеса» у Затоці. Бюджет склав 270 тис. грн.

- У нас є комісія з числа школярів, учителів, батьків, куди ми також запрошуємо членів молодіжної ради громади. Спільно вирішуємо, де відпочиватимуть діти. Обираємо учнів, які за результатами своїх здобутків, досягнень упродовж року проявили себе якнайкраще, - підкреслила Марина Гальченко.

ЄГЗК вже погодив виділення 500 тис. грн на розробку проєкту з будівництва другого корпусу школи, адже у 2021 році до Пришибської територіальної громади доєдналася Комендантівська сільська рада і тепер до ОТГ входить 13 сіл. Звісно, дітей в школі побільшало, а вона на таке поповнення не розрахована.

Передбачається, що у будівлі, яка буде з’єднуватися з першим корпусом переходом, на першому поверсі облаштують бібліотеку, музей, актову залу, їдальню, медпункт, а на другому і третьому - навчальні класи для початкової школи. Загальна вартість будівництва – 70 млн грн. У громади таких фінансів немає, тож вона розраховує на державну субвенцію і допомогу меценатів.