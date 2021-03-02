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Полтавщина, Місцеві вибори 2020

Не пройшло і пів року: сільський голова Пришиба нарешті прийняла присягу

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 487 Коментарів: 1

 

Валентині Городянко довелося відстоювати результати виборів у суді не один місяць

1 березня відбулася позачергова сесія у Пришибській територіальній громаді. На ній сільський голова Валентина Городянко нарешті прийняла присягу. 


Гучними оплесками, під спів гімну України її проводжали до сільської ради депутати та інші мешканці громади. Увійшовши до кабінету сільського голови, тлумом винесли крісло, яким кілька місяців користувалася псевдоголова.


Жінку обрали ще 25 жовтня, але через дії тервиборчкому, який визнав переможницею іншу, Валентині довелося 4 місяці відстоювати результати виборів у суді. Але крапку у справі поставила лише Центральна виборча комісія, коли втрутилась у діяльність ТВК, а потім провела повторний підрахунок голосів і визнала Городянко переможницею.


Через судову тяганину Пришибська територіальна громада була єдиною в Україні, де виборчий процес тривав до сьогоднішнього часу.


 

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Тепер офіційно: сільським головою Пришиба стала Валентина Городянко

0
Автор: Аліса Котова
Теги: Пришиб місцеві вибори
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Коментарі: 1

30
BS:
Сьогодні, 14:39

Це звичайно добре, але не чути про покараних членів ТВК, які неправильно рахували голоси. Правда таки перемогла, але, на жаль, не повністю.


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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