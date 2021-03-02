Не пройшло і пів року: сільський голова Пришиба нарешті прийняла присягу

1 березня відбулася позачергова сесія у Пришибській територіальній громаді. На ній сільський голова Валентина Городянко нарешті прийняла присягу.
Гучними оплесками, під спів гімну України її проводжали до сільської ради депутати та інші мешканці громади. Увійшовши до кабінету сільського голови, тлумом винесли крісло, яким кілька місяців користувалася псевдоголова.
Жінку обрали ще 25 жовтня, але через дії тервиборчкому, який визнав переможницею іншу, Валентині довелося 4 місяці відстоювати результати виборів у суді. Але крапку у справі поставила лише Центральна виборча комісія, коли втрутилась у діяльність ТВК, а потім провела повторний підрахунок голосів і визнала Городянко переможницею.
Через судову тяганину Пришибська територіальна громада була єдиною в Україні, де виборчий процес тривав до сьогоднішнього часу.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.