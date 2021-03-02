Не пройшло і пів року: сільський голова Пришиба нарешті прийняла присягу

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 487 Коментарів: 1

Валентині Городянко довелося відстоювати результати виборів у суді не один місяць

1 березня відбулася позачергова сесія у Пришибській територіальній громаді. На ній сільський голова Валентина Городянко нарешті прийняла присягу.





Гучними оплесками, під спів гімну України її проводжали до сільської ради депутати та інші мешканці громади. Увійшовши до кабінету сільського голови, тлумом винесли крісло, яким кілька місяців користувалася псевдоголова.





Жінку обрали ще 25 жовтня, але через дії тервиборчкому, який визнав переможницею іншу, Валентині довелося 4 місяці відстоювати результати виборів у суді. Але крапку у справі поставила лише Центральна виборча комісія, коли втрутилась у діяльність ТВК, а потім провела повторний підрахунок голосів і визнала Городянко переможницею.





Через судову тяганину Пришибська територіальна громада була єдиною в Україні, де виборчий процес тривав до сьогоднішнього часу.



