Кременчуцькі бійці завоювали нагороди на чемпіонаті з фрі-файту

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 383

Протягом двох днів, з 26 до 27 лютого, у Збаражі Тернопільської області відбувся Кубок України з фрі-файту. Як повідомив тренер Володимир Шемаров, збірна Полтавщини представили спортсмени Кременчука (КДЮСШ №2 і СК «Шторм») та Горішніх Плавнів (СК «Спарта»).





У загальнокомандному заліку Полтавщина посіла 2 місце, поступившись лише Київській області.



Переможцями та призерами у своїх вікових групах та вагових категоріях стали:

«золоті» нагороди: Костянтин Рябіч, Богдан Куделя, Євген Бова

«срібні» нагороди: Ярослав Павленко, Нікіта Ващенко, Даніл Заспенко, Олександр Лиман

Ярослав «бронзові» нагороди: Кирило Пронюк, Владислав Короткий, Владислав Дяченко, Данило Кочет, Іван Кашкан

Богдан Куделя виконав норматив «майстра спорту України» з фрі-файту.





Загальний результат:

1 місце - Київська область

2 місце - Полтавська область

3 місце - Вінницька та Львівська області





- 2021 рік розпочали результативно. Наступним кроком для наших спортсменів стане Кубок Полтавщини з панкратіону та греплінгу, що відбудеться у Горішніх Плавнях вже у ці вихідні. Бажаємо нашим бійцям перемог, - зауважив тренер Володимир Шемаров.



