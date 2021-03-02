Кременчуцькі бійці завоювали нагороди на чемпіонаті з фрі-файту

Вітаємо наших спортсменів
Протягом двох днів, з 26 до 27 лютого, у Збаражі Тернопільської області відбувся Кубок України з фрі-файту. Як повідомив тренер Володимир Шемаров, збірна Полтавщини представили спортсмени Кременчука (КДЮСШ №2 і СК «Шторм») та Горішніх Плавнів (СК «Спарта»).
У загальнокомандному заліку Полтавщина посіла 2 місце, поступившись лише Київській області.
Переможцями та призерами у своїх вікових групах та вагових категоріях стали:
- «золоті» нагороди: Костянтин Рябіч, Богдан Куделя, Євген Бова
- «срібні» нагороди: Ярослав Павленко, Нікіта Ващенко, Даніл Заспенко, Олександр Лиман
- «бронзові» нагороди: Кирило Пронюк, Владислав Короткий, Владислав Дяченко, Данило Кочет, Іван Кашкан
Богдан Куделя виконав норматив «майстра спорту України» з фрі-файту.
Загальний результат:
- 1 місце - Київська область
- 2 місце - Полтавська область
- 3 місце - Вінницька та Львівськаобласті
- 2021 рік розпочали результативно. Наступним кроком для наших спортсменів стане Кубок Полтавщини з панкратіону та греплінгу, що відбудеться у Горішніх Плавнях вже у ці вихідні. Бажаємо нашим бійцям перемог, - зауважив тренер Володимир Шемаров.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Тернополяни