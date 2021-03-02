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Кременчуцькі бійці завоювали нагороди на чемпіонаті з фрі-файту

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 383

 

Вітаємо наших спортсменів

Протягом двох днів, з 26 до 27 лютого, у Збаражі Тернопільської області відбувся Кубок України з фрі-файту. Як повідомив тренер Володимир Шемаров, збірна Полтавщини представили спортсмени Кременчука (КДЮСШ №2 і СК «Шторм») та Горішніх Плавнів (СК «Спарта»).


У загальнокомандному заліку Полтавщина посіла 2 місце, поступившись лише Київській області.


Переможцями та призерами у своїх вікових групах та вагових категоріях стали:

  • «золоті» нагороди: Костянтин Рябіч, Богдан Куделя, Євген Бова
  • «срібні» нагороди: Ярослав Павленко, Нікіта Ващенко, Даніл Заспенко, Олександр Лиман
  • «бронзові» нагороди: Кирило Пронюк, Владислав Короткий, Владислав Дяченко, Данило Кочет, Іван Кашкан

Богдан Куделя виконав норматив «майстра спорту України» з фрі-файту.


Загальний результат:

  • 1 місце - Київська область
  • 2 місце - Полтавська область
  • 3 місце - Вінницька та Львівськаобласті


- 2021 рік розпочали результативно. Наступним кроком для наших спортсменів стане Кубок Полтавщини з панкратіону та греплінгу, що відбудеться у Горішніх Плавнях вже у ці вихідні. Бажаємо нашим бійцям перемог, - зауважив тренер Володимир Шемаров. 


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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Тернополяни
Теги: змішані єдиноборства фрі-файт
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