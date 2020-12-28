Тепер офіційно: сільським головою Пришиба стала Валентина Городянко

На засіданні 30 грудня Центральна виборча комісія провела повторний підрахунок голосів з виборів Пришибського сільського голови на дільницях № 530302, 530303, 530304, 530394, 530408, 530409, за підсумками якого склала відповідні протоколи.
На підставі протоколів про повторний підрахунок Комісія встановила результати виборів Пришибського сільського голови. Найбільшу кількість голосів набрала кандидат на посаду сільського голови Валентина Городянко.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.