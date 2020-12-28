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Полтавщина, Місцеві вибори 2020

Тепер офіційно: сільським головою Пришиба стала Валентина Городянко

Сьогодні, 14:16 Переглядів: 549

 

ЦВК встановила результати голосування з виборів Пришибського сільського голови

На засіданні 30 грудня Центральна виборча комісія провела повторний підрахунок голосів з виборів Пришибського сільського голови на дільницях № 530302, 530303, 530304, 530394, 530408, 530409, за підсумками якого склала відповідні протоколи.


На підставі протоколів про повторний підрахунок Комісія встановила результати виборів Пришибського сільського голови. Найбільшу кількість голосів набрала кандидат на посаду сільського голови Валентина Городянко.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Пришиб ЦВК місцеві вибори
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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