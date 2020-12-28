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Новий рік - новий голова: КП «Кременчукводоканал» очолюватиме Володимир Мальований

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 524

 

Попередній керівник КП «Кременчукводоканал» Віктор Солодяшкін залишив займану посаду за власним бажанням

Міський голова Віталій Малецький представив колективу КП «Кременчукводоканал» нового директора. З 1 січня 2021 року  підприємство очолюватиме Володимир Мальований, який до цього часу працював на комунальному підприємстві фінансовим директором. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Попередній керівник КП «Кременчукводоканал» Віктор Солодяшкін залишив займану посаду за власним бажанням. Разом із цим він залишиться працювати радником генерального директора та спільно з новопризначеним керівником і колективом комунального підприємства продовжуватиме реалізовувати заплановані проєкти розвитку міського водного господарства Кременчука.  

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Автор: Альона Душенко
Теги: Кременчукводоканал Володимир Мальований
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