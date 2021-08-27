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Стихійна торгівля на Молодіжному: що найбільше обурило мера

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 238

 

Віталій Малецький не проти стареньких, які торгують продуктами з власного городу, а всім іншим радить прибрати товари з вулиць міста

Цього тижня Віталій Малецький завітав на Молодіжний. Міського голову вразило те, що стихійною торгівлею тут займаються переважно не бабусі, а підприємці. За словами мера, ці люди систематично порушують правила торгівлі:

- Площадку в центрі, «на самом двіже», як вони кажуть, «віджали» підприємці. Вони мають по 10-15 точок по всьому місту, куди товар розвозиться вантажівками. А купують цей товар підприємці вночі, на вулиці Шевченка, у оптовиків. Потім розвозять його по всьому місту. І на їхнє місце бабушка не сяде...

Неподалік з багажника машини Kia жіночка торгує сирами власного виробництва - без жодних засобів індивідуального захисту та холодильного обладнання.

Мер доручив Управлінню підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики провести роботу з продавцями: неподалік знаходиться ринок «‎Універсальний», і ніщо не заважає людям торгувати там, а не уздовж дороги.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: стихійна торгівля підприємці
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