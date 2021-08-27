Кременчуцький колекціонер надав краєзнавчому музею колекцію пам'ятних монет

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 547

Зараз монети 1996-1997 років є рідкісним колекційним матеріалом, сьогодні їхня ціна стартує від 1000 грн в залежності від стану

































Фото: Артем Коваленко

До 30-річчя незалежності України в Кременчуцькому краєзнавчому музеї стартувала виставка «З історії української гривні». Вона розповідає про валюту, яка «ходила» на теренах нашої держави з прадавніх часів і до сучасності. У вітринах можна побачити шийну прикрасу-гривну у вигляді півмісяця (за часів Київської Русі вона служила розрахунковим засобом, її могли віддати за дорогу річ, наприклад, коня), і гривни у вигляді злитків, а також монети, виготовлені за часів незалежної України.

Експозиція складається з двох частин: перша – з фондової колекції музею, другу надав кременчужанин з власної приватної колекції, але він вирішив залишитися анонімом.



На виставці представлений прапор України, який першим повісили на будівлі Кременчуцької міської ради у 1991 році

Після проголошення незалежності політичний суверенітет України треба було забезпечити економічним та створити в країні свою незалежну фінансову систему і Національний банк, чим і займалася держава з 1991 року. Національною грошовою одиницею визначили гривню.

Коли запровадили нову грошову одиницю, треба було шукати, як її виробляти. Обігові українські монети спочатку виготовляли на Луганському монетному дворі, він був створений на базі патронного заводу. Туди з Італії прибуло устаткування для карбування монет, яке готувалося кілька років. І в 1995 році постановили випускати не тільки обігові, а й пам'ятні монети кількох серій. Рідкісними є ті монети, які вийшли у світ тиражем від 5 до 30 тис штук, вони вважаються колекційними.

Заступниця директора музею з наукової роботи Ірина Соколова розповіла, що зараз монети 1996-1997 року є рідкісним колекційним матеріалом, сьогодні їхня ціна стартує від 1000 грн в залежності від стану (якщо монета добре збереглася, ціна на аукціонах може вимірюватися в доларовому еквіваленті). Існують спеціальні сайти, де розповідають, яка вартість тієї чи іншої монети, з часом вона відповідно зростає.

Луганський завод перестав працювати у грудні 1997 року. Устаткування перевезли в Київ, і з початку 1998 року в приміщеннях при Національному банку України почав функціонувати банкнотно-монетний двір.

Всього в країні налічують 32 серії пам'ятних монет, є й ті, які не ввійшли до жодної серії. На них зафіксовані всі віхи політичної історії нашої держави, старовинні міста, природа, архітектура України, зображені видатні діячі. Частина з них чекає, аби їх побачили відвідувачі у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Виставка буде діяти до кінця вересня, потім її змінить інша, присвячена Дню міста.