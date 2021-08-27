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Надзвичайні новини

Водій вантажівки намагався відкупитися від копів 200 гривнями

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

 

План не спрацював

Вчергове патрульні зафіксували спробу пропонування їм хабаря.

За повідомленням пресслужби патрульної поліції, 26 серпня, близько 19.00 інспектори на вулиці Чумацький Шлях зупинили вантажівку Mercedes-Benz, водій якої не виконав вимогу дорожнього знаку.

Під час перевірки документів 55-річний керманич почав пропонувати інспекторам 200 гривень хабара за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Неодноразові попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловіка не зупиняли й він продовжував наполягати на своєму.

Охоронці порядку викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування спроби та склали на водія відповідні адміністративні матеріали.

Нагадаємо, що за такі дії чоловіку загрожує відповідальність за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: хабар
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