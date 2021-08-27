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Кременчук, Споживач, Коронавірус / Карантин

Фіктивне вимірювання температури та приспущені маски: найпопулярніші порушення у сфері послуг

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 301 Коментарів: 1

 

На другий рік карантину підприємці так і не навчилися дотримуватися карантинних вимог

Очільниця Управління підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк розповіла, що в Кременчуці 40% перевірених протягом тижня об'єктів мають порушення в дотриманні карантинних вимог. Усього щодня перевіряли близько 200 ресторанів, перукарень, продовольчих магазинів.

Показовим прикладом, на думку пані Жорняк, є перукарня «Бігуді» на Молодіжному: скарги на якість дотримання карантинних вимог тамтешнім персоналом надходять постійно. Порушення в перукарні виявляли з 2020 року, постійно проводили роз'яснювальну роботу - але працівники салону продовжують обслуговувати клієнтів з приспущеними масками. Підозріло виглядає й інформація про вимірювання температури при вході в перукарню:

- Не може бути у всіх температура рівно 36,6°C протягом місяця! Ми кожен день на роботі міряємо температуру і бачимо, що у всіх відвідувачів вона різна, - обурюється Людмила Жорняк.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: карантин сфера послуг перевірка
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Коментарі: 1

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dniprow:
Сьогодні, 12:38

Да потому что всем,мягко сказано, уже все равно.
Карантин очередной инструмент влияния чиновников.
Пусть пані Жорняк Магазинопт лучше проверит. Ну или Птавичок.
Так туда ж нельзя, там ,, ЛИЦЕНЗИЯ на непроверку"

А потом удивляются, чего это люди налоги платить не хотят...


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