Фіктивне вимірювання температури та приспущені маски: найпопулярніші порушення у сфері послуг

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 301 Коментарів: 1

На другий рік карантину підприємці так і не навчилися дотримуватися карантинних вимог

Очільниця Управління підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк розповіла, що в Кременчуці 40% перевірених протягом тижня об'єктів мають порушення в дотриманні карантинних вимог. Усього щодня перевіряли близько 200 ресторанів, перукарень, продовольчих магазинів.

Показовим прикладом, на думку пані Жорняк, є перукарня «Бігуді» на Молодіжному: скарги на якість дотримання карантинних вимог тамтешнім персоналом надходять постійно. Порушення в перукарні виявляли з 2020 року, постійно проводили роз'яснювальну роботу - але працівники салону продовжують обслуговувати клієнтів з приспущеними масками. Підозріло виглядає й інформація про вимірювання температури при вході в перукарню: