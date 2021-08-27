Трамвайчик біля музею ремонтувати не планують: побоюються вандалів

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 662

Наразі влада розмірковує над тим, як захистити від вандалів наступну мініскульптуру

Віталій Малецький повідомив 26 серпня, що ремонт мініскульптури трамваю, котра знаходиться біля Кременчуцького краєзнавчого музею, проводитися не буде. Нагадаємо, трамвайчик спаплюжили вандали невдовзі після встановлення: йому відламали «‎ріжки».

- Перші роги протрималися два дні. Другі, я думаю, підуть так само швидко, - висловив побоювання міський голова.

Мер зазначив, що немає сенсу відновлювати мініскульптуру, адже кременчужани не звикли до речей, які треба берегти:

- Зривають квіти на підвіконнях закладів громадського харчування, хтось розбиває деякі речі. Спочатку треба почати любити своє місто.

Була пропозиція накрити трамвайчик полікарбонатним куполом, але це - не вихід. Адже мініскульптура задумана як контактна фігурка. Наразі депутати та автори проєкту думають, як бути з другою з запланованих скульптур: вона також містить крихкі деталі.