Трамвайчик біля музею ремонтувати не планують: побоюються вандалів

Віталій Малецький повідомив 26 серпня, що ремонт мініскульптури трамваю, котра знаходиться біля Кременчуцького краєзнавчого музею, проводитися не буде. Нагадаємо, трамвайчик спаплюжили вандали невдовзі після встановлення: йому відламали «ріжки».
Мер зазначив, що немає сенсу відновлювати мініскульптуру, адже кременчужани не звикли до речей, які треба берегти:
Була пропозиція накрити трамвайчик полікарбонатним куполом, але це - не вихід. Адже мініскульптура задумана як контактна фігурка. Наразі депутати та автори проєкту думають, як бути з другою з запланованих скульптур: вона також містить крихкі деталі.