Протримався добу: міні-скульптурі трамваю якісь гомініди вже відламали ріг

Вчора, 23:07 Переглядів: 383 Коментарів: 1

Відкритій 29 червня біля Кременчуцького краєзнавчого музею контактній мініскульптурі трамвая якісь гомініди* вже відламали ріг. Про це у інстаграмі повідомила авторка скульптури Олівія Капатія, яка витратила на виготовлення скульптури власні кошти і гроші меценатів.

- Я чула багато, поки ми готувалися до відкриття: «Його поламають, треба захистити, а давайте в іншому місці, щоб не дістали, давайте одягнемо на нього ковпак» і тд. І всі мали рацію, хотіли зберегти скульптуру. Але у мене в голові була картинка: трамвай - такий, яким він був далекі сто років тому, в самому центральному місці, де він колись ходив, відкритий, щоб кожен міг доторкнутися і красиво сфотографувати. І тут без компроміссов. Розумієте, неадеквати не мають диктувати нам умови. Трамвай уже виконує свою місію, його вже полюбили, і він буде продовжувати це робити з рогом чи без, - написала Олівія.

*Гомініди, або людиноподібні — родина ряду приматів, включає як викопних (пітекантропа, неандертальця та ін.), так і сучасних людей.