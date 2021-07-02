Службова недбалість ціною у 2,5 мільйона гривень: на Полтавщині судитимуть майстра лісу

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 626 Коментарів: 1

Полтавська обласна прокуратура направила до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно майстра лісу одного з лісництв державного підприємства «Миргородське лісове господарство», якому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, обвинувачений при проведенні вибіркової санітарної рубки «не забезпечив належної охорони та захисту лісу». Простіше кажучи «не побачив», як зрубали понад 300 дубів, ясенів та кленів. Унаслідок таких дій держава зазнала 2,4 млн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – сектором спеціальної поліції Полтавського районного управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області.