У музеї кременчужани можуть побачити «Світ мистецтва» Анатолія Котляра

Кременчуцький краєзнавчий музей запрошує кременчужан та гостей міста на виставку «Світ мистецтва» художника Анатолія Антоновича Котляра. Вона діятиме до 18 липня.
11 червня цього року Анатолію Антоновичу виповнилося би 80 років, і виставка присвячена його світлій пам’яті.
На ній експонується 69 робіт. Серед них: розписи на керамічній плитці, скульптури з каменю агальматоліту, дерев’яні скульптури, керамічні скульптури – «Рибак», «Мисливець», «Козак», декоративні керамічні тарілки, сувенірні маленькі вази, пейзажі, натюрморти, портрет дружини і автопортрет, інші графічні роботи.
Виставка працює на першому поверсі музею з 9.00 до 16.30. Вихідний день – середа.