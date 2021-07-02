У музеї кременчужани можуть побачити «Світ мистецтва» Анатолія Котляра

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Кременчуцький краєзнавчий музей запрошує кременчужан та гостей міста на виставку «Світ мистецтва» художника Анатолія Антоновича Котляра. Вона діятиме до 18 липня.

Художник Котляр – яскрава творча особистість, знаний і шанований майстер, член Національної Спілки художників України. Він щиро любив наш Кременчук! Його високохудожні твори мистецтва прикрашають парки, палаци культури, площі міста, - йдеться у повідомленні афіші.

11 червня цього року Анатолію Антоновичу виповнилося би 80 років, і виставка присвячена його світлій пам’яті.

На ній експонується 69 робіт. Серед них: розписи на керамічній плитці, скульптури з каменю агальматоліту, дерев’яні скульптури, керамічні скульптури – «Рибак», «Мисливець», «Козак», декоративні керамічні тарілки, сувенірні маленькі вази, пейзажі, натюрморти, портрет дружини і автопортрет, інші графічні роботи.

Виставка працює на першому поверсі музею з 9.00 до 16.30. Вихідний день – середа.