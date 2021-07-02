Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Під новий міст у Кременчуці виділили три земельні ділянки

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 898

Ділянки виділені Службі автомобільних доріг у Полтавській області

Для будівництва нового мосту та під'їзних шляхів до нього - ділянки автодороги Н-08 Дніпро – Маріуполь - у Кременчуці виділили три земельні ділянки. Рішення ухвалила сесія Кременчуцької міськради 30 червня. Ділянки в постійне користування отримає Служба автомобільних доріг у Полтавській області. Їхня загальна площа 186 430 кв м (18,6 га).

Нагадаємо, новий Кременчуцький міст на правому березі Дніпра сполучатиметься автошляхом Н-08 Дніпро – Маріуполь. Поблизу Літературного провулку збудують транспортну розв’язку. На лівому березі міст буде сполучатися з нинішньою вуличною мережею Кременчука, зокрема з вул. Велика набережна. В цих точках передбачено будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: міст земля будівництво
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