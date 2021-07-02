Підприємство з Поток заборгувало державі 800 тисяч гривень

Господарський суд Полтавської області задовольнив позов Кременчуцької окружної прокуратури, пред’явлений в інтересах Потоківської сільської ради до товариства «Зелена Енергія Центр».

За рішенням суду, з товариства стягнули понад 800 тис. грн заборгованості за оренду землі, несплаченої із червня 2018 по грудень 2019 року унаслідок істотного порушення умов договору, укладеного між Потоківською сільрадою та товариством «Зелена Енергія Центр». Одночасно суд розірвав вказаний договір і зобов’язав товариство повернути сільській раді земельну ділянку площею понад 12 га вартістю 17,2 млн грн, що надавалася в оренду.

Довідково: орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

Систематична несплата орендної плати за користування земельною ділянкою є підставою для стягнення суми заборгованості у судовому порядку та розірвання договору оренди.