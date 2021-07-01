У Кременчуці зареєстрували лише один новий випадок COVID-19

Вчора, 22:46 Переглядів: 237

Сьогодні, 1 липня, в Кременчуці зареєстрували один новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії

Захворів 55-річний чоловік, якій перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. По даному випадку проводяться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Зараз в інфекційних шпиталях лікується 27 пацієнтів з COVID-19.

За добу від цієї хвороби одужало 13 пацієнтів.

Від початку пандемії вірус виявили у 9380 кременчужан, 9037 з них одужали, а 272 - померли.