У центрі Львова під час марафону помер молодий кременчужанин

Сьогодні, 19:51 Переглядів: 1 003

Про причини його смерті поки нічого невідомо

У суботу, 26 червня, під час проведення львівського півмарафону на відстань 21 км помер 23-річний учасник. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як стало відомо ТЪ, хлопець з Кременчука, він - випускник ліцею №4.

За попередніми даними, загиблий бігун не був аматором – він уже неодноразово брав участь у схожих змаганнях в інших містах. Під час півмарафону на 21 км він показував дуже добрий результат і ймовірно намагався встановити рекорд, однак приблизно за 200 м до фінішу йому стало зле.

Реанімаційні зусилля медиків, які чергували на спортивному заході, результату не дали. Про причини його смерті поки нічого невідомо.