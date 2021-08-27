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Створення безпечного середовища та впровадження медіації: що радить МОН вчителям

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 385

 

Повага до особистості дитини має стати основою навчального процесу

Вчителі отримали від Міністерства освіти та науки рекомендації щодо організації навчального процесу у 2021-2022 роках.

Перш за все, вчителям радять формувати у дітей та підлітків цінні життєві навички, приділяти особливу увагу профілактиці булінгу та кримінальних правопорушень, запобіганню домашньому насильству.

Щодо методів, то характер виховання школярів повинен передбачати розуміння вихователем природи вихованців, їх індивідуальних особливостей і можливостей, повагу до особистості дитини. У МОН нагадують, що успіх виховного процесу залежить від відносин між учителем і учнем, і вони повинні будуватися на основі співдружності, співпраці та ділового партнерства.

Також вчителів просять приділити особливу увагу запровадженню служб шкільної медіації. Основним завданням таких служб є формування в учасників освітнього процесу культури недискримінаційної, ненасильницької, безконфліктної комунікації, здорового і безпечного способу життя та запобігання небезпечній поведінці.

Дітей рекомендують навчати правилам безпеки при використанні інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема соціальних мереж.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: освіта рекомендації МОН
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