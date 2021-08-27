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Топ новина, Кременчук, Споживач

Дива не сталося: гарячу воду в Кременчуці ввімкнуть аж в жовтні

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 1 709 Коментарів: 2

 

Орієнтовно її подадуть в оселі кременчужан 15 жовтня, разом з опаленням

Гарячу воду у Кременчуці ввімкнуть разом з опаленням. Про це 26 серпня на засіданні виконкому повідомив міський голова Віталій Малецький. Планові ремонти мають завершитися до 10-15 жовтня, тож орієнтовно у ці дати гарячу воду подадуть в оселі кременчужан.

- Сьогодні на Молодіжному тривають планові ремонти, там працює з одного боку «Теплоенерго», з іншого – ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Тому на Молодіжному поки що мова про повернення гарячої води не йде, - сказав мер.

В деяких мікрорайонах, де є технічна можливість, гаряча вода не зникала – і вона буде включатися після завершення ремонтних робіт. Але, наприклад, у Крюкові котельня 620 у ремонті, там не встановлений котел, і є проблема, щоб взагалі запустити його до 15 жовтня.

- Ми зараз всі ресурси направляємо на те, щоб котельня вчасно почала працювати, - прокоментував пан Малецький. - Є технологічні регламенти, вони, на жаль, вимагають від нас якомога більше кожен рік робити цих робіт, більше коштів вкладати, тому що інфраструктура міста не молодіє, вона стара.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: sibgenco.online
Теги: горячая вода гаряча вода отопительный сезон
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Коментарі: 2

624
shtai:
Сьогодні, 10:27

Обранці "За майбутнє Коломойського" працюють на межі можливого...


19 1
395
JJAbrams:
Сьогодні, 12:30

Увы, но власть у нас состоит из бесполезных чиновников, которые умеют только бабки на газетку выделять и землю возле Днепра узаканивать.


7 0

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