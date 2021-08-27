Як скористатися послугами «Дії», якщо смартфон не має доступу до інтернету

Міністерство цифрової трансформації на своїй Facebook-сторінці розповіло, як отримати послуги, передбачені додатком «Дія», без доступу в мережу Internet та навіть без смартфону. Зробити це можна в спеціально облаштованих місцях у ЦНАП, яких наразі в країні є понад 1000: це 612 ЦНАП, 335 віддалених робочих місць та 57 територіальних підрозділів.
Так, адміністратори не лише надають держпослуги відвідувачам, а й навчають користуватися порталом «Дія», консультують та допомагають отримати послуги онлайн.
Користування такими місцями матиме кілька переваг: