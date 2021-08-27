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Як скористатися послугами «Дії», якщо смартфон не має доступу до інтернету

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 671 Коментарів: 1

 

У Мінцифри нагадують, що у всіх ЦНАП країни облаштовані спеціальні місця

Міністерство цифрової трансформації на своїй Facebook-сторінці розповіло, як отримати послуги, передбачені додатком «Дія», без доступу в мережу Internet та навіть без смартфону. Зробити це можна в спеціально облаштованих місцях у ЦНАП, яких наразі в країні є понад 1000: це 612 ЦНАП, 335 віддалених робочих місць та 57 територіальних підрозділів.

Так, адміністратори не лише надають держпослуги відвідувачам, а й навчають користуватися порталом «Дія», консультують та допомагають отримати послуги онлайн.

Користування такими місцями матиме кілька переваг:

  • багато людей в майбутньому зможуть отримувати послуги самостійно;
  • українці будуть забезпечені рівним доступом до сучасних сервісів;
  • зменшиться цифровий розрив між представниками поколінь та жителями різних населених пунктів;
  • зберігається час адміністраторів, що дозволяє уникнути черг.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЦНАП послуги «Дія»
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Коментарі: 1

87
Bombey:
Сьогодні, 10:24

И в поле, когда гаишник тормознет...


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