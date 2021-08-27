На Полтавщині впіймали торговку «метадоном»

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 0

Їй світить до 10 років в'язниці

Поліція Миргородщини зупинила жінку, яка торгувала «метадоном» в Миргороді.

- 26-річна жінка затримана поліцейськими після збуту пігулок. Під час особистого обшуку, у сумці, слідчі вилучили пігулки та кошти, отримані за збут наркотиків, - розповів Андрій Тюков, начальник Миргородського районного відділу поліції.

Як повідомили у пресслужбі поліції, речові докази направлені на експертне дослідження. Фігурантці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та 2 ст.307 (незаконне зберігання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

За інкриміноване діяння суд обрав миргородці запобіжний захід - тримання під вартою терміном на 60 діб.

На часі тривають слідчі дії. У разі доведення вини судом фігурантці загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.