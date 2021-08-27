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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Для заправки кар'єрної техніки в Україні створили унікальний автопоїзд

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 276

 

На гірничо-збагачувальних комбінатах Ferrexpo працюватиме цікавий автопоїзд-паливозаправник від Everlast, який замінює собою дві одиниці техніки

Вітчизняний виробник напівпричепів-цистерн — компанія Everlast виготовила цікавий паливозаправник, здатний видавати до 1000 літрів пального на хвилину. У цьому йому допомагають надпотужний насос, об’ємно-масовий лічильник Emerson і тридюймовий рукав із заправним пістолетом.

Такий великий обсяг подачі пального потрібен для заправки техніки в кар’єрі — замовником стала компанія Ferrexpo. В ролі сідельного тягача для напівпричепа використовували модель IVECO Trakker (4х4) c 450-сильним двигуном стандарту EEV, яку поставила компанія «Соллі-Плюс».

Вибір повнопривідного тягача невипадковий, адже багатотонний автопоїзд від Everlast повинен заїжджати для заправки спецтехніки безпосередньо в кар’єр. Раніше для цієї операції потрібно було дві одиниці: тягач з напівпричепом-бочкою і спеціальний автопаливозаправник. У підсумку використання однієї машини замість двох дає змогу оптимізувати витрати і підвищити ефективність логістики.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo ГЗК спецтехніка
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