Створили електронний порадник для директорів дитячих садків

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До нового навчального року Державна служба якості освіти України спільно з Асоціацією працівників дошкільної освіти та Цифровим видавництвом МЦФЕР розробили електронний порадник для директора закладу дошкільної освіти «Як створити та розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти». Про таке інформує урядовий вебпортал.

Електронний порадник містить:

рекомендації щодо створення й розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

настанови з питань самооцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів;

практичні кейси з життєдіяльності закладів дошкільної освіти.

Порадник містить корисні поради та посилання, зразки документів тощо. Крім того, він щороку оновлюватиметься з огляду на нові досягнення у сфері забезпечення якості дошкільної освіти.

Основними перевагами електронного порадника є: