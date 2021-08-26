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Створили електронний порадник для директорів дитячих садків

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 1

 

Інструмент полегшить роботу керівників дошкільних навчальних закладів та поліпшить якість їхньої роботи

До нового навчального року Державна служба якості освіти України спільно з Асоціацією працівників дошкільної освіти та Цифровим видавництвом МЦФЕР розробили електронний порадник для директора закладу дошкільної освіти «Як створити та розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти». Про таке інформує урядовий вебпортал.

Електронний порадник містить:

  • рекомендації щодо створення й розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
  • настанови з питань самооцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів;
  • практичні кейси з життєдіяльності закладів дошкільної освіти.

Порадник містить корисні поради та посилання, зразки документів тощо. Крім того, він щороку оновлюватиметься з огляду на нові досягнення у сфері забезпечення якості дошкільної освіти.

Основними перевагами електронного порадника є:

  • інтерактивний зміст — перехід до тієї чи тієї частини порадника в один клік;
  • гіперпосилання на нормативні документи, посібники тощо;
  • відео та записи вебінарів;
  • додатки, які можна скачати та роздрукувати (пам’ятки, таблиці, анкети, чеклісти, документи, плакати тощо);
  • можливість скачати ту чи іншу статтю й адаптувати її зміст під потреби вашого закладу з урахуванням особливостей його діяльності. Так маєте змогу створити індивідуальний порадник для свого закладу, додавши до нього унікальні практики з того чи того напряму діяльності;
  • адаптованість під мобільну версію — зручно читати зі смартфону.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дитячий садок електронний порадник
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