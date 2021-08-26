В Україні знову відключатимуть від комунальних послуг за борги

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 293 Коментарів: 3

Тепер заборона відключати споживачів комунальних послуг у разі наявності заборгованості буде діяти тільки на період дії карантинних обмежень «червоного» рівня і протягом 30 днів після їх скасування

В Україні набули чинності зміни до законодавства, якими скасовано заборону обмежувати надання житлово-комунальних послуг населенню в разі заборгованості.

Дані поправки були внесені законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж». Президент підписав Закон 19 серпня і наступного дня він набув чинності.

Тепер заборона відключати споживачів комунальних послуг у разі наявності заборгованості буде діяти тільки на період карантинних обмежень «червоного» рівня і протягом 30 днів після їх скасування.

У той же час, зберігається заборона на нарахування та стягнення штрафів та пені за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, а також примусове виселення боржників по комуналці з належного їм житла під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.