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В Україні знову відключатимуть від комунальних послуг за борги

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 293 Коментарів: 3

 

Тепер заборона відключати споживачів комунальних послуг у разі наявності заборгованості буде діяти тільки на період дії карантинних обмежень «червоного» рівня і протягом 30 днів після їх скасування

В Україні набули чинності зміни до законодавства, якими скасовано заборону обмежувати надання житлово-комунальних послуг населенню в разі заборгованості.

Дані поправки були внесені законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж». Президент підписав Закон 19 серпня і наступного дня він набув чинності.

Тепер заборона відключати споживачів комунальних послуг у разі наявності заборгованості буде діяти тільки на період карантинних обмежень «червоного» рівня і протягом 30 днів після їх скасування.

У той же час, зберігається заборона на нарахування та стягнення штрафів та пені за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, а також примусове виселення боржників по комуналці з належного їм житла під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: борги комунальні послуги відключення
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Коментарі: 3

3 437
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:07

правильно, и квартиры отбирать! а то привыкли тут не платить годами!


4 2
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evil:
Сьогодні, 13:20

Цитата: zzzzzz

правильно, и квартиры отбирать! а то привыкли тут не платить годами!

Квартиры пусть отбирают. Главное, чтобы телевизоры не отбирали! Как же рыготать, если Вечірній квартал и Г+Г смотреть негде? Где еще узнать самые актуальные новости о том, шо зробили разом?


4 1
3 437
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:23

Цитата: evil
Как же рыготать,
а рыготать есть над чем--

Рассчитывать на солидарную пенсию не стоит, - министр Марченко
Гражданам Украины не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в Негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

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