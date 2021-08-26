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Кременчук

Провідні підприємства Кременчука встановлять пункти спостереження за забрудненням повітря

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 685 Коментарів: 3

 

ПАТ «Укртатнафта», ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» та ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» мають встановити обладнання власним коштом

На засіданні робочої групи з координації діяльності в сфері охорони довкілля 26 серпня підприємствам Північного промвузла доручили за власні кошти встановити пункти спостереження за рівнями забруднюючих речовин. Зокрема, це стосується підприємств ПАТ «Укртатнафта», ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» та ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», інформує пресслужба Кременчуцького виконавчого комітету.

На території міста вже встановили подібний пост постійного контролю та спостереження за забрудненням повітря, на якому ведеться моніторинг якісних показників повітря на перетині санітарно-захисних зон підприємств Північного промвузла по вул. Свіштовській. Цей пост дозволяє постійно спостерігати за замінами концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, фіксувати дані моніторингу, передавати їх он-лайн та зберігати архів даних, досліджувати у повітрі такі забруднюючі речовини як: діоксид сіри, сірководень, монооксид вуглецю та пил.

За інформацією КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» у період з 1 січня по 20 серпня 2021 року підприємством було проведено 394 вимірювання та здійснено 72 виїзди, з яких:

  • 63 планових виїзди (проведено 343 вимірювання);
  • 3 позапланових вимірювань під час планового моніторингу за зверненнями громадян;
  • 9 непланових оперативних виїздів (36 вимірювань);
  • 2 позапланових вимірювання під час планового моніторингу у плані реагування в період несприятливих метеорологічних умов.
1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: забруднення повітря контроль моніторинг
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Коментарі: 3

3 438
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:07

который раз уже? а на тэц можно не устанавливать, там одну турбину крутят, скоро остановят, одного котла на отопление хватит.


4 0
68
rva:
Сьогодні, 15:33

с 16года ставят, никогда не поставят.. на самом деле надо не датчики ставить а разобраться как такие огромные государственные предприяя стали чудесным образом частными... вернуть их государству и навести порядок, перестать травить людей.. 


3 1
91
Gav-gav:
Сьогодні, 16:14

Они если и поставят их, то будут эти датчики работать в таком же режиме, в каком работают кассовые аппараты в большинстве магазинов)


2 0

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