Провідні підприємства Кременчука встановлять пункти спостереження за забрудненням повітря

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 685 Коментарів: 3

На засіданні робочої групи з координації діяльності в сфері охорони довкілля 26 серпня підприємствам Північного промвузла доручили за власні кошти встановити пункти спостереження за рівнями забруднюючих речовин. Зокрема, це стосується підприємств ПАТ «Укртатнафта», ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» та ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», інформує пресслужба Кременчуцького виконавчого комітету.

На території міста вже встановили подібний пост постійного контролю та спостереження за забрудненням повітря, на якому ведеться моніторинг якісних показників повітря на перетині санітарно-захисних зон підприємств Північного промвузла по вул. Свіштовській. Цей пост дозволяє постійно спостерігати за замінами концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, фіксувати дані моніторингу, передавати їх он-лайн та зберігати архів даних, досліджувати у повітрі такі забруднюючі речовини як: діоксид сіри, сірководень, монооксид вуглецю та пил.

За інформацією КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» у період з 1 січня по 20 серпня 2021 року підприємством було проведено 394 вимірювання та здійснено 72 виїзди, з яких: