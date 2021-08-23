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Кременчук

Мільйони гривень Кременчуку заборгував ТЦ «Простор»

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 205

 

Проте власники здають у суборенду землю

Власник торгового центру «Простор», що на Молодіжному, здав у суборенду земельну ділянку для продажу автівок. Проте земля знаходиться у комунальній власності. При цьому власник торгового центру має заборгованість за цю землю.

Про це на засіданні виконавчого комітету повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

- Кілька мільйонів винен «Простор» Кременчуку, а в суборенду здає, отримує гроші і нормально себе почуває, - зауважив міський голова.

За словами головного юриста Кременчука Валерія Мірошниченка, заборгованість становить понад 4 млн грн. За його словами, підприємство зараз перебуває на стадії банкротства. Тому в першу чергу кошти, що отримує підприємство, підуть не у бюджет міста, а на погашення заборгованості підприємства із зарплати.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Простор долг
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