Мільйони гривень Кременчуку заборгував ТЦ «Простор»

Проте власники здають у суборенду землю
Власник торгового центру «Простор», що на Молодіжному, здав у суборенду земельну ділянку для продажу автівок. Проте земля знаходиться у комунальній власності. При цьому власник торгового центру має заборгованість за цю землю.
Про це на засіданні виконавчого комітету повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
За словами головного юриста Кременчука Валерія Мірошниченка, заборгованість становить понад 4 млн грн. За його словами, підприємство зараз перебуває на стадії банкротства. Тому в першу чергу кошти, що отримує підприємство, підуть не у бюджет міста, а на погашення заборгованості підприємства із зарплати.