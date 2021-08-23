На фасаді Кременчуцького льотного коледжу з'явиться мурал з вертольотами

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 1

Його прикрашатиме напис: «Літаємо всюди, де є небо!»

На фасаді адміністративної будівлі Кременчуцького льотного коледжу з’явиться мурал з вертольотами. Про це йдеться на сайті навчального закладу. Його прикрашатиме напис: «Літаємо всюди, де є небо!» Розробником проєкту став художник Сергій Брильов.

Вже пройшла перша творча зустріч зі створення художньої композиції – працівники коледжу, курсанти та студенти під керівництвом Сергія Брильова почали вирізати паперові трафарети, за допомогою яких фарбу перенесуть на стіни коледжу.

До створення муралу можуть долучитися усі бажаючі. Коли саме відбудеться його створення, у КЛК повідомлять додатково. Зараз чекають на надходження фарб.