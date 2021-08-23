«У нас як у сталеливарному цеху»: як кременчуцький ОМТЦК та СП обробляє документи

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 464

Наприкінці минулого року військові комісаріати Полтавщини стали територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Реформування відбулося відповідно до Державної програми розвитку Збройних Сил України.

До Кременчуцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки увійшли 4 відділи: Горішні Плавні, Глобине, Семенівка, Козельщина. Якщо раніше були окремі центри комплектування, то зараз це відділи Кременчуцької ОМТЦК та СП.

У зв'язку з цим є нюанси щодо обслуговування людей й обробки документів, адже печатка лише одна й знаходиться у Кременчуці. Через це збільшився термін обробки документів, адже з районів привозять документи до Кременчука.

- У нас як у гарячому сталеливарному цеху, - діляться працівники Кременчуцького ОМТЦК та СП.

У Кременчуцькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прохають з розумінням ставитися до того, що збільшився час на обробку документів.