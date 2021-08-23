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Надзвичайні новини, Дороги & Дурні

Фотофакт: в Кременчуге на парковке обнаружили две машины с идентичными номерами

Сьогодні, 12:47 Переглядів: 2 033

 

Они припарковались рядом возле АТБ, что на перекрёстке улиц Первомайской и Небесной Сотни

22 сентября в Кременчуге были замечены две машины Volkswagen с идентичными номерами. Больше того, они припарковались рядом возле АТБ, что на перекрёстке улиц Первомайской и Небесной Сотни.

Как видно по фотографиям очевидцев, на место события приезжала патрульная полиция.

Одну из машин изъяли. Даные внесли в ЕРДР по ст. 290 (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) КК Украины.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h.kremenchug
Теги: номерные знаки АТБ парковка
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