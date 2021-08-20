20 серпня кременчужани урочисто вшанували пам'ять героїв

Громада Кременчука поклала квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та могил загиблих учасників АТО і ООС
Зранку 20 серпня громада Кременчука поклала квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та могил загиблих учасників АТО і ООС.
Напередодні Дня державного прапора України та 30-ї річниці Незалежності не тільки чиновники, а й усі кременчужани вшанували пам'ять тих, хто поклав своє життя за територіальну цілісність і суверенітет нашої країни.
Мешканці міста завжди пам'ятатимуть тих, хто заплатив найвищу ціну за свободу та незалежність України.