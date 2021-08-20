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Надзвичайні новини

На Полтавщині жінка вбила ножем співмешканця

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 804

 

Від отриманих ушкоджень чоловік помер у лікарні

46-річну мешканку Полтавщини за вбивство затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, 19 серпня мешканка села Божківське, неподалік місця свого проживання, під час конфлікту поранила ножем 48-річного співмешканця. Від отриманих ушкоджень останній помер у лікарні.

Слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, здійснюють розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантці про підозру та обрання їй запобіжного заходу. У разі доведення вини у суді жінці загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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Автор: Альона Душенко
Теги: убийство ножевое ранение
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