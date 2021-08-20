На Полтавщині з балкона зняли 6-річного хлопчика, який плакав, бо сестра пішла з дому

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 820

На Полтавщині поліцейські спільно з рятувальниками «визволили» з балкона третього поверху 6-річного хлопчика. Врятувавши хлопця з «небезпечної пастки» (як спочатку думали правоохоронці), поліцейські з’ясували, що він плакав на балконі через смуток, бо залишився вдома на самоті з телефоном й хотів привернути до себе увагу дорослих.

Засмучену дитину на третьому поверсі однієї з багатоповерхівок у місті Заводське Лохвицької громади побачила місцева жителька. Про хлопчика, який плаче на балконі з відчиненими вікнами, жінка повідомила до поліції.

За вказаною адресою прибули працівники відділення поліції N2 (Лохвиця) Миргородського райвідділу та районна бригада ДСНС. За допомогою ручної пожежної драбини надзвичайники піднялися на балкон та на руках спустили дитину на землю.

Правоохоронці діяли максимально оперативно, бо ситуація стосувалася дитини. А вже потім, переконавшись у його безпеці, з’ясували, що хлопчина занудьгував без 18-річної сестри, яка доглядала його до повернення матері. Дівчина вийшла у справах, залишивши братику для розваги мобільний телефон. Однак гра закінчилася швидше, ніж встигла повернутися родичка.

Фінал цієї історії – профілактична бесіда з родиною про реальні ризики, пов’язані з життям та здоров’ям малолітньої дитини, а також застереження для батьків про юридичну відповідальність за недбале ставлення до своїх обов’язків, - написав відділ комунікації поліції Полтавщини.