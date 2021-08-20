Європейський Союз визнав українські ковідні сертифікати

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В уряді зазначають, що цифровий сертифікат дозволить вільно подорожувати до ЄС

Європейський Союз визнав українські ковідні сертифікати. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Єврокомісія ухвалила рішення про взаємне визнання цифрових сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, виданих Україною та ЄС.

- Цей документ можна отримати в застосунку «Дія» тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації. Український цифровий COVID-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського Союзу і відтепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄС, — написав Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.